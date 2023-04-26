Егорова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Сын: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Дочь: Фомина Феодосия Егорова
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович
Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович