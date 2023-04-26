Егорова Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1873

Сын: Егоров Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Егоров Емельян Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1876

Сын: Егоров Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1878

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1879

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1880

Сын: Егоров Павел Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1881

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1886

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1891

Сын: Егоров Петр Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1892

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Фомина Феодосия Егорова

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1898

Сын: Егоров Евгений Федорович

Отец ребёнка: Егоров - Безруков Федор Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров - Безруков Федор Егорович

Смерть
Неизвестно
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