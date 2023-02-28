Егорова Ульяна Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1899
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1901
Сын: Егоров Константин Петрович
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1905
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
03.05.1912
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1914
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
18.02.1916
Сын: Егоров - Лукьянов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1921
Сын: Егоров Иван Петрович
Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно