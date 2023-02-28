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Егорова Ульяна Илларионовна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.06.1899

Муж: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1901

Сын: Егоров Константин Петрович

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1905

Сын: Лукьянов Павел Петрович

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Егоров Николай Петрович

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1914

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1916

Сын: Егоров - Лукьянов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1921

Сын: Егоров Иван Петрович

Отец ребёнка: Егоров - Лукьянов Петр Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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