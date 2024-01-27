Лоскутова Loskutoff (Buchnoff) Дарья Dadeya Николаевна Nikali — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Loskutoff (Buchnoff) Дарья Dadeya Николаевна Nikali

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Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1854

Дата смерти

18.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич

Мать: Бучнева Марина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 6 лет жила с родителями, двумя сестрами Настасией 8 лет и Татьяной 0,5 лет с дедушкой Тимофеем Ефимовым и дядями и тетями в Ново-Саратовке
Бракосочетание
1879

Муж: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Salem,Kars,A-Turk,Armn
Рождение ребёнка
15.06.1882

Дочь: Mary Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
06.05.1883

Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Selim, Kars, Russia
Рождение ребёнка
20.04.1888

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.05.1890

Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jack Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
15.05.1892

Сын: Лоскутов Loskutoff Маркел Markel Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
31.05.1899

Сын: Лоскутов Loskutoff Алексей Alexai Семенович Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: Татьяна Emma Семеновна Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Matrona Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Дуня Hanya Samuel

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Иммиграция
06.08.1907
Прибытие в США. На параходе Hannover в город Galveston. Оттуда на поезде в Калифорнию. Ей было 46 лет. 6 авг 1907
Смерть
18.12.1936
San Francisco County, California, United states
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