Лоскутова Loskutoff (Buchnoff) Дарья Dadeya Николаевна Nikali
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1854
Дата смерти18.12.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Mary Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Семенович Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Яков Jack Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Маркел Markel Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nickoli Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Сын: Лоскутов Loskutoff Алексей Alexai Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Дочь: Татьяна Emma Семеновна Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Дочь: Matrona Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Дочь: Дуня Hanya Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell