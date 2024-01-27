(Лоскутова Loskutoff) Дуня Hanya Samuel
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Дарья Dasha Ивановна Ivan
Отец ребёнка: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Жуков Zhukoff Николай Nick Иванович Ivan
Отец ребёнка: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Жуков Zhukoff Василий William Иванович Ivan
Отец ребёнка: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович
in Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia