(Лоскутова Loskutoff) Дуня Hanya Samuel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лоскутова Loskutoff) Дуня Hanya Samuel

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Маркелович Merkell

Мать: Лоскутова Loskutoff Дарья Dadeya Николаевна Nikali

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Дарья Dasha Ивановна Ivan

Отец ребёнка: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Жуков Zhukoff Николай Nick Иванович Ivan

Отец ребёнка: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Жуков Zhukoff Василий William Иванович Ivan

Отец ребёнка: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович

Смерть
Неизвестно
Russia
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