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Жуков Zhukoff Иван Ivan Иванович

Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Жуков Zhukov Иван Тимофеевич

Мать: Жукова Дарья Федотовна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Дарья Dasha Ивановна Ivan

Мать ребёнка: Дуня Hanya Samuel

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Жуков Zhukoff Николай Nick Иванович Ivan

Мать ребёнка: Дуня Hanya Samuel

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Жуков Zhukoff Василий William Иванович Ivan

Мать ребёнка: Дуня Hanya Samuel

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуня Hanya Samuel

Смерть
Неизвестно
Russia
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