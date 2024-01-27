Бучнева Марина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лоскутова Loskutoff Дарья Dadeya Николаевна Nikali
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно