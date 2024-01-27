Бучнева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Марина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лоскутова Loskutoff Дарья Dadeya Николаевна Nikali

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бучнев Buchnoff Николай Nikali Тимофеевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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