Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.?
Дочь: Эфа (Ведерникова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ведерников Василий
Рождение ребёнка
05.10.?
Дочь: Склярова (Ведерникова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ведерников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведерников Василий