Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Дата рождения

10.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1962

Отец: Кущенко Алексей Максимович

Мать: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.?

Дочь: Эфа (Ведерникова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ведерников Василий

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
05.10.?

Дочь: Склярова (Ведерникова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ведерников Василий

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Василий

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