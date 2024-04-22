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Кущенко Алексей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932

Отец: Кущенко Максим Артемович

Мать: Кущенко (Еременко) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
07.11.1956

Дочь: Мурзагалиева (Кущенко) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1958

Дочь: Никанорова (Кущенко) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Кущенко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1972

Сын: Кущенко Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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