Кущенко Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932
Рождение ребёнка
07.11.1956
Дочь: Мурзагалиева (Кущенко) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1958
Дочь: Никанорова (Кущенко) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1962
Дочь: Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1963
Сын: Кущенко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1972
Сын: Кущенко Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Кущенко (Долгова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно