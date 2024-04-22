Кущенко (Долгова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1956
Дочь: Мурзагалиева (Кущенко) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович
Рождение ребёнка
03.08.1958
Дочь: Никанорова (Кущенко) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович
Рождение ребёнка
10.12.1962
Дочь: Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович
Рождение ребёнка
23.02.1963
Сын: Кущенко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович
Рождение ребёнка
09.05.1972
Сын: Кущенко Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно