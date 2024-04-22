Кущенко (Долгова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кущенко (Долгова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1956

Дочь: Мурзагалиева (Кущенко) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович

Рождение ребёнка
03.08.1958

Дочь: Никанорова (Кущенко) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Ведерникова (Кущенко) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Кущенко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович

Рождение ребёнка
09.05.1972

Сын: Кущенко Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Кущенко Алексей Максимович

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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