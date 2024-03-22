Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Грибков Федор Андреевич

Мать: Грибкова Саламанида

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Сын: Грибков ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Грибков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Фекла Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Семен Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1869 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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