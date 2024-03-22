Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти1869 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Грибков Федор Андреевич
Мать: Грибкова Саламанида
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Сын: Грибков ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Грибков Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1869 ст.