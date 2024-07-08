Грибков Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибков Степан Григорьевич

Грибков Степан Григорьевич

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Грибков Трофим Степанов

Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Грибков Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Грибкова) Анна Степанова

Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1865 ст.

Сын: Грибков Василий Степанов

Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Грибков Александр Степанов

Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1895
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.