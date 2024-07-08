Грибков Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Грибкова) Анна Степанова
Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
28.02.1865 ст.
Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Грибков Александр Степанов
Мать ребёнка: Грибкова Наталья Степанова
Смерть
1895