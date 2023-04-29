Грибкова (Неизвестна Дев Фамилия) Саламанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1799 ст.
Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Грикова АКСИНЬЯ ФЕДОРОВНА
Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Грибков ГАВРИИЛ ФЕДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Грибкова НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно