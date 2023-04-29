Грибкова (Неизвестна Дев Фамилия) Саламанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова (Неизвестна Дев Фамилия) Саламанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Грибков ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Грикова АКСИНЬЯ ФЕДОРОВНА

Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Грибков ГАВРИИЛ ФЕДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Грибкова НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

Отец ребёнка: Грибков Федор Андреевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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