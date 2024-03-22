Грибков ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1816 ст.
Дата смерти19.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.
Отец: Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Грибков ТИМОФЕЙ ФИЛИППОВИЧ
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Дочь: Кузнецова ВЕРА ФИЛИППОВНА
Смерть
19.04.1865 ст.