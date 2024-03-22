Грибков ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1816 ст.

Дата смерти

19.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.

Отец: Грибков ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Грибков ТИМОФЕЙ ФИЛИППОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Грибков Леонтий (Лев) ФИЛИППОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Дочь: Кузнецова ВЕРА ФИЛИППОВНА

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.04.1865 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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