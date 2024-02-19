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Молоков Глеб Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Молоков Михаил Севастьянович

Мать: Молокова Пелагея

Рождение ребёнка
1909

Сын: Молоков Феодосий Глебович

Мать ребёнка: Молокова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Молокова Соломония Глебовна

Мать ребёнка: Молокова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дивнич (Молокова) Пелагея Глебовна

Мать ребёнка: Молокова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Молокова Анна Глебовна

Мать ребёнка: Молокова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Молокова Саломея (? Или Соломея) Глебовна

Мать ребёнка: Молокова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
04.04.1921

Сын: Молоков Александр Глебович

Мать ребёнка: Молокова Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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