Молокова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молокова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Молоков Глеб Михайлович

Отец ребёнка: Молоков Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Молокова Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Молоков Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Молокова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Молоков Михаил Севастьянович

Смерть
Неизвестно

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