Молокова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Молоков Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Молокова Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Молоков Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Молокова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Молоков Михаил Севастьянович
Смерть
Неизвестно