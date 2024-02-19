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Молоков Михаил Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Молоков Севастьян Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Молоков Глеб Михайлович

Мать ребёнка: Молокова Пелагея

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Молокова Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Молокова Пелагея

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Молокова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Молокова Пелагея

Смерть
Неизвестно

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