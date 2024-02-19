Молоков Михаил Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Молоков Севастьян Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Молокова Пелагея
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Молокова Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Молокова Пелагея
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Молокова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Молокова Пелагея
Смерть
Неизвестно