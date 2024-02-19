Молокова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Молоков Феодосий Глебович
Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Молокова Соломония Глебовна
Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дивнич (Молокова) Пелагея Глебовна
Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Молокова Анна Глебовна
Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Молокова Саломея (? Или Соломея) Глебовна
Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1921
Сын: Молоков Александр Глебович
Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович
Смерть
Неизвестно