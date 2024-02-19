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Молокова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Молоков Феодосий Глебович

Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Молокова Соломония Глебовна

Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дивнич (Молокова) Пелагея Глебовна

Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Молокова Анна Глебовна

Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Молокова Саломея (? Или Соломея) Глебовна

Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1921

Сын: Молоков Александр Глебович

Отец ребёнка: Молоков Глеб Михайлович

Смерть
Неизвестно

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