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Галкина Авдотья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Антон

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галкина) Ирина Васильеаа

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Рождение ребёнка
1757

Сын: Галкин Федор Казак Редута Плосского Васильев

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Рождение ребёнка
1762

Сын: Галкин Назар Казак Кр.Полуденной Васильев

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Галкина) Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Богунова (Галкина) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Смерть
1791
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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