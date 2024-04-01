Галкина Авдотья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Антон
Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галкина) Ирина Васильеаа
Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Рождение ребёнка
1762
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Галкина) Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Мелькова (Галкина) Афимья Васильева
Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Богунова (Галкина) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского
Смерть
1791
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область