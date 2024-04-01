Богунова (Галкина) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Галкина) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

31.10.1845

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Галкин Василий Отст. Драгун Р.Плосского

Мать: Галкина Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богунов Дементий Иванов

Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович

Бракосочетание
02.02.1791

Муж: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Богунова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Богунов Давид Уряд. Кр. Полуденной Иванов

Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович

Рождение ребёнка
10.04.1799

Сын: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович

Никита Савельев Бутаков, жена Анисья Бородихина
Смерть
31.10.1845
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 год от чахотки

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