Богунова (Галкина) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти31.10.1845
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович
Бракосочетание
02.02.1791
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Богунова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович
Рождение ребёнка
Около 1796
Рождение ребёнка
10.04.1799
Сын: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов
Отец ребёнка: Богунов Иван Казак Кр.Полуденной Семенович
Никита Савельев Бутаков, жена Анисья Бородихина
Смерть
31.10.1845
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
71 год от чахотки