Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1870

Муж: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1870 ст.

Сын: Дубровин Констанин Федоров

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1872 ст.

Дочь: Дубровина Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Сын: Дубровин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Дубровин Мирон Федоров

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Дубровин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Рождение ребёнка
04.07.1881 ст.

Дочь: Дубровина Ольга Федорова

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.

Сын: Дубровин Александр Федоров

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Дубровина Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Дубровин Петр Федоров

Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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