Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
16.10.1870 ст.
Сын: Дубровин Констанин Федоров
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
13.10.1872 ст.
Дочь: Дубровина Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
13.08.1877
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
29.10.1879
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
04.07.1881 ст.
Дочь: Дубровина Ольга Федорова
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.
Сын: Дубровин Александр Федоров
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Дочь: Дубровина Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Рождение ребёнка
До 1898
Отец ребёнка: Дубровин Федор Миронов
Смерть
Неизвестно