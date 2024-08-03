Дубровин Александр Федоров 05.04.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Александр Федоров

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.04.1885 ст.

Дата смерти

09.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1885 ст.

Отец: Дубровин Федор Миронов

Мать: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1909

Жена: Дубровина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.

Сын: Дубровин Михаил Александров

Мать ребёнка: Дубровина Анна Михайлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.

Сын: Дубровин Павел Александров

Мать ребёнка: Дубровина Анна Михайлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.08.1911 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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