Дубровин Александр Федоров
Место рождения
Дата рождения05.04.1885 ст.
Дата смерти09.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1885 ст.
Бракосочетание
До 1909
Жена: Дубровина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
15.10.1909 ст.
Сын: Дубровин Михаил Александров
Мать ребёнка: Дубровина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.
Сын: Дубровин Павел Александров
Мать ребёнка: Дубровина Анна Михайлова
Смерть
09.08.1911 ст.