Дубровин Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дубровин Василий Михайлов
Мать ребёнка: Дубровина Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дубровина Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Дубровина Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дубровин Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Дубровина Наталья Григорьева
Вступление в колхоз
1929
колхоз Новая Жизнь
Смерть
Неизвестно