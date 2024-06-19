Дубровин Михаил Федоров 29.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1879

Отец: Дубровин Федор Миронов

Мать: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Бракосочетание
До 1917

Жена: Дубровина Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дубровин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Дубровина Наталья Григорьева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дубровина Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Дубровина Наталья Григорьева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дубровин Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Дубровина Наталья Григорьева

Вступление в колхоз
1929
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
колхоз Новая Жизнь
Смерть
Неизвестно

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