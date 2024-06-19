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Дубровина Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Муж: Дубровин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дубровин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Дубровин Михаил Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дубровина Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Дубровин Михаил Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дубровин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Дубровин Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно

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