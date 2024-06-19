Дубровина Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
1917
Сын: Дубровин Василий Михайлов
Отец ребёнка: Дубровин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дубровина Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Дубровин Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дубровин Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Дубровин Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно