Дубровин Федор Миронов
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
16.10.1870 ст.
Сын: Дубровин Констанин Федоров
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
13.10.1872 ст.
Дочь: Дубровина Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
13.08.1877
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
29.10.1879
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
04.07.1881 ст.
Дочь: Дубровина Ольга Федорова
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.
Сын: Дубровин Александр Федоров
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Дочь: Дубровина Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина
Упоминание
1914
Смерть
Неизвестно