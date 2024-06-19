Дубровин Федор Миронов 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Федор Миронов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Дубровин Мирон Ефимов

Мать: Дубровина (Симонова) Евдокия Тимофеева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1870 ст.

Сын: Дубровин Констанин Федоров

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1872 ст.

Дочь: Дубровина Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Сын: Дубровин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Дубровин Мирон Федоров

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1879

Сын: Дубровин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Рождение ребёнка
04.07.1881 ст.

Дочь: Дубровина Ольга Федорова

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1885 ст.

Сын: Дубровин Александр Федоров

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Дубровина Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Дубровин Петр Федоров

Мать ребёнка: Дубровина (Сидорова) Анастасия Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1914
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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