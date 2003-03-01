(Трошина Горозий) Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трошина Горозий) Нина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

01.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Трошин Антон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горозий Горина) Галина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1943

Сын: Горозий Владимир Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2003

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