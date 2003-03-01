(Трошина Горозий) Нина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти01.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Трошин Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горозий Горина) Галина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1943
Сын: Горозий Владимир Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2003