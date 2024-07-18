(Горозий Горина) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горозий Горина) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 2005

Пол

Женский

Отец

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Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Трошина Горозий) Нина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2005

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