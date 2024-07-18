Горозий Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горозий Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Трошина Горозий) Нина Антоновна

Рождение ребёнка
07.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1978

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