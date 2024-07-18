Горозий Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1978