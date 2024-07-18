Трошин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Трошина Горозий) Нина Антоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1920