Трошин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошин Иван Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Трошина Горозий) Нина Антоновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1920

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