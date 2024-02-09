Колесников Василий Веогориж Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Василий Веогориж Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1930

Дата смерти

18.05.1986

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1930

Отец: Колесник Иван Степанович

Мать: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер на автопредприятии (трактора)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1950

Жена: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична

Рождение ребёнка
15.12.1955

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Мать ребёнка: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична

Рождение ребёнка
18.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична

Место жительства
?.07.1973
Откуда: г. Кировск, ул. Строительная 1 Куда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Василий уехал на 2 мес раньше (апрель-май), чтоб устроиться на работу и организовать жилье
Место жительства
?.06.1984
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Кировск, ул. Строительная 1
Смерть
18.05.1986
Причина смерти: болел

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