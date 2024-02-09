Колесников Василий Веогориж Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1930
Дата смерти18.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер на автопредприятии (трактора)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
15.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична
Рождение ребёнка
18.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична
Место жительства
?.07.1973
Откуда: г. Кировск, ул. Строительная 1 Куда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Василий уехал на 2 мес раньше (апрель-май), чтоб устроиться на работу и организовать жилье
Место жительства
?.06.1984
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Кировск, ул. Строительная 1
Смерть
18.05.1986
Причина смерти: болел