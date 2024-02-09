Колесник Иван Степанович
Место рожденияТроицкий р-н, с. Демино-Александровка, Луганская обл., Украина
Дата рождения1910
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Колесник Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Колесников Василий Веогориж Иванович
Мать ребёнка: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Колесников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
25.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна