Колесник Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Иван Степанович

Колесник Иван Степанович

Место рождения

Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, Луганская обл., Украина

Дата рождения

1910

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Колесник Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Колесников Василий Веогориж Иванович

Мать ребёнка: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Колесников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
25.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Смерть
1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.