Колесник (Шевцова) Мария Борисовна
Место рожденияТроицкий р-н, с. Демино-Александровка, Луганская обл., Украина
Дата рождения1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шевцов Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1930
Сын: Колесников Василий Веогориж Иванович
Отец ребёнка: Колесник Иван Степанович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Колесников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Колесник Иван Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Иван Степанович