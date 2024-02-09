Колесник (Шевцова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Шевцова) Мария Борисовна

Место рождения

Троицкий р-н, с. Демино-Александровка, Луганская обл., Украина

Дата рождения

1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шевцов Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Иван Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1930

Сын: Колесников Василий Веогориж Иванович

Отец ребёнка: Колесник Иван Степанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Колесников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Колесник Иван Степанович

Рождение ребёнка
25.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Иван Степанович

Смерть
1988

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