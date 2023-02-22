Целюнов (Недошивин) Никифор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти19.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
28.01.1863
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.11.1868
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.07.1871
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.02.1874
Сын: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Никифоровна
Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна
Смерть
19.08.1893
Причина смерти: Понос