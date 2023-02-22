Целюнов (Недошивин) Никифор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов (Недошивин) Никифор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

19.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Целюнов (недошивин) Егор Иванов

Мать: Целюнова Фёкла Фёдорова

Бракосочетание
28.01.1863

Жена: Целюнова Агафья Тимофеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.11.1868

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.07.1871

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1874

Сын: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Никифоровна

Мать ребёнка: Целюнова Агафья Тимофеевна

Смерть
19.08.1893
Причина смерти: Понос
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