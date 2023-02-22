Целюнова Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова Фёкла Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

03.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Целюнов (недошивин) Василий Егоров

Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Егор Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Целюнов (недошивин) Никифор Егорович

Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Егор Иванов

Смерть
03.03.1863
Причина смерти: Удушье
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