Целюнова Фёкла Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти03.03.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Целюнов (недошивин) Василий Егоров
Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Егор Иванов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Целюнов (недошивин) Никифор Егорович
Отец ребёнка: Целюнов (недошивин) Егор Иванов
Смерть
03.03.1863
Причина смерти: Удушье