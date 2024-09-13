Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Сын: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Дочь: Поликарпова Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Дочь: Попкова (Поликарпова Поникарова) Агрипина Георгиевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Сын: Поликарпов Поникаров Козьма Георгиевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Дочь: Поликарпова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Дочь: (Поликарпова Поникарова) Евфросиния / Ефросинья Георгиевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Сын: Поликарпов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Дочь: (Паникарова Поникарова Поликарпова) Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Сын: Поникаров Поликарпов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович