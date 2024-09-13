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Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна

Место рождения

Черницыно, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Владимир

Мать: не указана

Черницыно, Смоленская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
29.10.1882 ст.

Муж: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Федор Симеонович и Андрей Симеонович [Поликарповы], по невесте: деревни Черницына крестьяне Ефим Федорович и Федор Яковлевич Источни... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.09.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Диомид Иванович и деревни Черницына девка Матр... Показать все
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Поликарпова Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Родственная связь предположительная, документального подтверждения родства нет.
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Дочь: Попкова (Поликарпова Поникарова) Агрипина Георгиевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.07.1890 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села солдат Григорий Симеонович Поликарпов и крестьянская жена... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1892 ст.

Сын: Поликарпов Поникаров Козьма Георгиевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.10.1892 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Никита Федорович Поликарпов Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1894 ст.

Дочь: Поликарпова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.01.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Григорий Симеонович Поликарпов и крестьянская ... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1896 ст.

Дочь: (Поликарпова Поникарова) Евфросиния / Ефросинья Георгиевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.05.1896 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянские дети Сергей Георгиевич и Параскева Георгиевн... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1898 ст.

Сын: Поликарпов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.12.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Сергей Георгиевич Поликарпов Источник: ГАЯО Мет... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.

Дочь: (Паникарова Поникарова Поликарпова) Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.12.1902 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянская дочь Агрипина Георгиевна Поникарова Источник: ГАЯО ... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1905 ст.

Сын: Поникаров Поликарпов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.05.1905 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Михаил Николаевич Назаров и крестьянская девица ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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