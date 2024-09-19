Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1883 ст.
Отец: Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
дата крещения - 18.09.1883 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Диомид Иванович и деревни Черницына девка Матр... Показать все
Восприемник
22.05.1896 ст.
Восприемник у Поликарповой Евфросинии Георгиевны
Восприемник
15.02.1897 ст.
Восприемник у Клопской Евдокии, дочери Клопской Иульянии Михайловны, солдатский сын
Восприемник
20.12.1898 ст.
Восприемник у Поликарпова Василий Георгиевича
Смена фамилии
26.01.1903 ст.
фамилия - Паникаров
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
оба первым браком поручители по жениху: того же ведомства и села крестьяне Никита Феодорович и Василий Феодорович Поникаровы, по невесте: той же деревни крестьяне Димитрий Петрович Петров и Иоанн Нико... Показать все
Рождение ребёнка
10.09.1904 ст.
Сын: Поникаров Иоанн / Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична
дата крещения - 11.09.1904 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Смена фамилии
10.09.1904 ст.
фамилия - Поникаров
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.
дата крещения - 05.02.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1908 ст.
Сын: Поникаров Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична
дата крещения - 31.08.1908 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Максим Андреевич Поникаров и крестьянская девица... Показать все
Поручитель
11.11.1909 ст.
Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Поручитель у Поликарповой Агрипины Георгиевны
Рождение ребёнка
07.11.1911 ст.
Дочь: Поникарова Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична
дата крещения - 07.11.1911 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Андреевна Поникарова Источник: ГАЯО... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.
Дочь: Паникарова Поникарова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична
дата крещения - 09.03.1914 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянские дети Александр Сергеевич и Евгения Георгиевна Паникаровы... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1916 ст.
Дочь: Поникарова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична
дата крещения - 13.09.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Михалева крестьянин Николай Николаевич и села Рождествина крестьянская девиц... Показать все
Рождение ребёнка
1920
Сын: Паникаров Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Поникарова Паникарова (Федотова) Надежда Ильинична
Родственная связь предположительная.
Смерть
Неизвестно