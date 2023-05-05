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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетним сыном умершего кр-на Владимирской губернии, Переславского уезда, Смоленской волости, дер. Черницкой, Петра Семеновича Деомидова - Аркадием Де Показать все
Гражданское дело по иску крестьян деревни Черницыной Смоленской волости А. Степанова и других, в числе семнадцати человек, с крестьян села Иванисаво за самовольную пастьб Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Черницино Смоленской волости Г. З. Черняева с переславских мещан Е. А. Жуковой и её сына И. Кузьмина 50 руб. неустойки по усл Показать все
Административное дело по жалобе крестьянина деревни Черницкая Смоленской волости И. Ф. Михайлова на изъятие у него обществом земли на одну душу. 1907 г. // Гос. архив Яро Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Черницино Смоленской волости А. П. Старостина к крестьянину А. Степанову о земле. 1908–1909 гг. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Административное дело о сельском старосте деревни Черницыно Смоленской волости Н. П. Правезенцеве, обвиняемого в преступлении по должности. 1912 г. // Гос. архив Ярославс Показать все
Дело по прошению крестьянина деревни Чернецкой Смоленской волости, И. Г. Якимова об отводе ему в собственность лесной и покосной земли при содействии крестьянского банка Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Смоленской волости деревни Черницино В. Г. Земского о выдаче ему денежного пособия и ссуды на обзаведение хуторского хозяйства на участке Показать все
Дело по прошению крестьянина Смоленской волости деревни Черницино И. Я. Вагурина об оказании ему пособия на выселение на выделенный ему отрубной участок надельной земли. Показать все
Дело по прошению крестьян Смоленской волости деревни Черницыно В. Е. Вагурина и И. (младшего) и А. В. Барновых об оказании им денежной помощи на выселение на участок един Показать все
Дело по прошению крестьянина Смоленской волости деревни Черницыно П. Л. Вогурина об оказании ему пособия на выселение на участок единоличного владения денежной ссудой и л Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Смоленской волости деревни Черницыно И. И. Боченкова об ходотайствовании ему ссуды в размере 250 руб. на улучшение его сельского хозяйства Показать все
Дело по сообщению Владимирского отделения крестьянского поземельного банка от 24 марта 1910 года за № 1715 о даче заключения комиссии по вопросу о выдаче ссуды крестьянин Показать все
Дело о выдаче денежной ссуды в размере 250 руб. крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, И. Я. Вагурину. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело о выдаче денежной ссуды в размере 200 руб. крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, И. Л. Велурину. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело о выдаче денежной ссуды в размере 250 руб. крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, А. В. Барлову. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело о выдаче денежной ссуды в размере 250 руб. крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, И. В. Барлову (младшему). 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело об оказании денежной помощи при землеустройстве отрубнику крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, И. И. Боченкову. 1915 г. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело об оказании денежной помощи при землеустройстве на перенос из селения на отруба построек отрубнику крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, В. Е. Велурину. Показать все
Дело об оказании денежной помощи при землеустройстве на постройку на отрубе дома со двором и перенос из селения старых построек, на раскорчевку отруба крестьянину Смоленс Показать все
Дело об оказании денежной помощи при землеустройстве крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, А. И. Мартьянову. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело об оказании денежной помощи при землеустройстве крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, А. П. Старостину. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ро Показать все
Дело об оказании денежной помощи при землеустройстве на устройство пруда на участке крестьянину Смоленской волости деревни Черницыно, И. И. Боченкову. 1916 г. // Гос. арх Показать все
Дело о состоящем под надзором полиции крестьянине деревни Черницыной Смоленской волости Михаиле Захаровиче Шацком. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3726Черницыно, д. вл.при пруде.1414207786
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4673Черницкая деревня на Шахе19130853110
4674Черницкая деревня на Оселке2043187288
4675Черницыно деревня20228102118