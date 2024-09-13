Поликарпов Поникаров Георгий / Егор Симеонович / Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Поликарпов Поникаров Паникаров Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Дочь: Поликарпова Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Дочь: Попкова (Поликарпова Поникарова) Агрипина Георгиевна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Сын: Поликарпов Поникаров Козьма Георгиевич
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Дочь: Поликарпова Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Дочь: (Поликарпова Поникарова) Евфросиния / Ефросинья Георгиевна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Сын: Поликарпов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Дочь: (Паникарова Поникарова Поликарпова) Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна
Сын: Поникаров Поликарпов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Поликарпова Поникарова Татьяна Владимировна