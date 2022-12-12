Кочетов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1892
Дата смертиМежду 1967 и 1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892
Отец: Кочетов Яков Титович
Мать: Кочетова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.06.1921
Мать ребёнка: Кочетова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Баранова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кочетова Александра Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Между 1967 и 1968
Иваново, Иваново, Ивановская область