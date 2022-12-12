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Кочетов Николай Яковлевич

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Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.07.1892

Дата смерти

Между 1967 и 1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1892

Отец: Кочетов Яков Титович

Мать: Кочетова Мария Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Кочетов Лев Николаевич

Мать ребёнка: Кочетова Александра Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Баранова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кочетова Александра Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Между 1967 и 1968
Иваново, Иваново, Ивановская область
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