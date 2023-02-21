Кочетова (Лахтина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Лахтина) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Лахтин Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1873

Муж: Кочетов Яков Титович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1877

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1886

Сын: Кочетов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Кочетов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Кочетов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.1915
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Причина смерти: от паралича сердца после воспаления лёгких
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