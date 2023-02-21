Кочетова (Лахтина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти28.08.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Лахтин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1873
Муж: Кочетов Яков Титович
Рождение ребёнка
08.03.1877
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович
Рождение ребёнка
14.04.1886
Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович
Рождение ребёнка
22.04.1887
Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Кочетов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Кочетов Яков Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.1915
Причина смерти: от паралича сердца после воспаления лёгких