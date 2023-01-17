Кочетов Яков Титович
Место рождения
Дата рождения26.03.1855
Дата смерти29.05.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1855
Отец: Кочетов Тит Семёнович
Бракосочетание
21.05.1873
Жена: Кочетова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
08.03.1877
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
14.04.1886
Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1887
Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1892
Сын: Кочетов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
церковный староста Родниковской церкви Ильи Пророка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1941