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Кочетов Яков Титович

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Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

26.03.1855

Дата смерти

29.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1855

Отец: Кочетов Тит Семёнович

Мать: Кочетова Домна Игнатьевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
21.05.1873

Жена: Кочетова Мария Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1877

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1886

Сын: Кочетов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Кочетов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.07.1892

Сын: Кочетов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Кочетова Мария Федоровна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
церковный староста Родниковской церкви Ильи Пророка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1941
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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