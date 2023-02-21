Кочетова Домна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Домна Игнатьевна

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Место рождения

д.Карцово Родниковского со

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Игнатий Иванович

Мать: не указана

д.Карцово Родниковского со
Рождение ребёнка
26.03.1855

Сын: Кочетов Яков Титович

Отец ребёнка: Кочетов Тит Семёнович

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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