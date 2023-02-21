Кочетова Домна Игнатьевна
Место рожденияд.Карцово Родниковского со
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Игнатий Иванович
Мать: не указана
д.Карцово Родниковского со
Рождение ребёнка
26.03.1855
Сын: Кочетов Яков Титович
Отец ребёнка: Кочетов Тит Семёнович
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно