Кочетов Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1921
Дата смерти01.10.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1921
Рождение ребёнка
15.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочетова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочетова Анна Сергеевна
Россия
Смерть
01.10.1987