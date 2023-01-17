Кочетов Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Лев Николаевич

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Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.06.1921

Дата смерти

01.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1921

Отец: Кочетов Николай Яковлевич

Мать: Кочетова Александра Николаевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочетова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
02.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочетова Анна Сергеевна

Россия
Смерть
01.10.1987
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