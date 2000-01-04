Кочетова (Отяковская) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Отяковская) Анна Сергеевна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

26.12.1918

Дата смерти

04.01.2000

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918

Отец: Отяковский Сергей Федорович

Мать: Отяковская Мария Константиновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетов Лев Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочетов Лев Николаевич

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
рецептурный отдел аптеки
Фармацевт
Смерть
04.01.2000
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Новомакарьевское кладбище, г.Киров
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