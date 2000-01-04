Кочетова (Отяковская) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1918
Дата смерти04.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918
Рождение ребёнка
15.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочетов Лев Николаевич
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
рецептурный отдел аптеки
Фармацевт
Смерть
04.01.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Новомакарьевское кладбище, г.Киров