Отяковская (Куклина) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти25.02.1936
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1885
Отец: Куклин Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1915
Сын: Отяковский Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Отяковский Сергей Федорович
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Кочетова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Отяковский Сергей Федорович
Смерть
25.02.1936
Причина смерти: туберкулез легких