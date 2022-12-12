Отяковская (Куклина) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская (Куклина) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

25.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Куклин Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1915

Сын: Отяковский Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Отяковский Сергей Федорович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Кочетова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Отяковский Сергей Федорович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
25.02.1936
Иваново, Иваново, Ивановская область
Причина смерти: туберкулез легких
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