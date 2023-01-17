Отяковский Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1915
Дата смерти17.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915
Рождение ребёнка
22.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Отяковская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отяковский Юрий Константинович
Мать ребёнка: Отяковская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Отяковская ?
Смерть
17.12.1968
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Причина смерти: инфаркт