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Отяковский Константин Сергеевич

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

12.06.1915

Дата смерти

17.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915

Отец: Отяковский Сергей Федорович

Мать: Отяковская Мария Константиновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Отяковская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отяковский Юрий Константинович

Мать ребёнка: Отяковская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отяковская ?

Смерть
17.12.1968
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Причина смерти: инфаркт
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