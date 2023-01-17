Кочетова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Кочетов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Кочетов Николай Яковлевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Баранова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кочетов Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно
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