Кочетова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1921
Отец ребёнка: Кочетов Николай Яковлевич
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Баранова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кочетов Николай Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно