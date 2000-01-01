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Худяков Николай Власович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

09.03.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Худяков Власий Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1846

Дочь: Худякова Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

д. Сабурка
Рождение ребёнка
27.08.1847

Сын: Худяков Симеон Николаевич

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

д. Сабурка
Рождение ребёнка
12.05.1850

Сын: Худяков Исидор Николаевич

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

д. Сабурка
Рождение ребёнка
04.06.1850

Дочь: Худякова Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
08.12.1851

Сын: Худяков Антоний Николаевич

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1862

Дочь: Худякова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1865

Дочь: Худякова Евлампия Николаевна

Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна

д. Гувашер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Анисья Александровна

Смерть
09.03.1872
Умер от горячки
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