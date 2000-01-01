Худяков Николай Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти09.03.1872
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Худяков Власий Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1846
Дочь: Худякова Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
д. Сабурка
Рождение ребёнка
27.08.1847
Сын: Худяков Симеон Николаевич
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
д. Сабурка
Рождение ребёнка
12.05.1850
Сын: Худяков Исидор Николаевич
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
д. Сабурка
Рождение ребёнка
04.06.1850
Дочь: Худякова Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
08.12.1851
Сын: Худяков Антоний Николаевич
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
10.04.1862
Дочь: Худякова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1865
Дочь: Худякова Евлампия Николаевна
Мать ребёнка: Худякова Анисья Александровна
д. Гувашер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1872
Умер от горячки