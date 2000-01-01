Худякова (Котельникова) Анисья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Котельникова) Анисья Александровна

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Место рождения

с. Димитриевское, д. Верх-Сабурка

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Котельников Александр Петрович

Мать: Котельникова Марья Герасимовна

с. Димитриевское, д. Верх-Сабурка
Бракосочетание
26.01.1844

Муж: не указан

с. Димитриевское, д. Верх-Сабурка
Рождение ребёнка
13.09.1846

Дочь: Худякова Евфимия Николаевна

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

д. Сабурка
Рождение ребёнка
27.08.1847

Сын: Худяков Симеон Николаевич

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

д. Сабурка
Рождение ребёнка
12.05.1850

Сын: Худяков Исидор Николаевич

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

д. Сабурка
Рождение ребёнка
04.06.1850

Дочь: Худякова Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

Рождение ребёнка
08.12.1851

Сын: Худяков Антоний Николаевич

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

Рождение ребёнка
10.04.1862

Дочь: Худякова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

Рождение ребёнка
27.09.1865

Дочь: Худякова Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Худяков Николай Власович

д. Гувашер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Николай Власович

Смерть
Неизвестно
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