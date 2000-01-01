Худякова (Котельникова) Анисья Александровна
Место рожденияс. Димитриевское, д. Верх-Сабурка
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1815
с. Димитриевское, д. Верх-Сабурка
Бракосочетание
26.01.1844
Муж: не указан
с. Димитриевское, д. Верх-Сабурка
Рождение ребёнка
13.09.1846
Дочь: Худякова Евфимия Николаевна
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
д. Сабурка
Рождение ребёнка
27.08.1847
Сын: Худяков Симеон Николаевич
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
д. Сабурка
Рождение ребёнка
12.05.1850
Сын: Худяков Исидор Николаевич
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
д. Сабурка
Рождение ребёнка
04.06.1850
Дочь: Худякова Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
Рождение ребёнка
08.12.1851
Сын: Худяков Антоний Николаевич
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
Рождение ребёнка
10.04.1862
Дочь: Худякова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
Рождение ребёнка
27.09.1865
Дочь: Худякова Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Худяков Николай Власович
д. Гувашер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно