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Худякова Ирина Николаевна
Худякова Ирина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1862
Пол
Женский
Отец
Худяков Николай Власович
1814 г.р.
Мать
Худякова (Котельникова) Анисья Александровна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1862
Отец:
Худяков Николай Власович
Мать:
Худякова Анисья Александровна
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