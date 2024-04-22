Царёва (Шиманова) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1896
Дата смерти10.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1896
Отец: Шиманов Григорий Наумович
Мать: Елена Тимофеевна
Бракосочетание
26.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Царёв Александр Захарович
Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович
Рождение ребёнка
09.11.1914 ст.
Сын: Царёв Иван Захарович
Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Царёва Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Царёва Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович
Смерть
10.05.1962
Самара, Самара, Самарская область