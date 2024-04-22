Царёва (Шиманова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва (Шиманова) Агафья Григорьевна

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Место рождения

Колокольцовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.01.1896

Дата смерти

10.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

FP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1896

Отец: Шиманов Григорий Наумович

Мать: Елена Тимофеевна

Колокольцовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1912 ст.

Муж: Царёв Захар Степанович

Колокольцовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Царёв Александр Захарович

Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1914 ст.

Сын: Царёв Иван Захарович

Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Царёв Василий Захарович

Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Царёва Клавдия Захаровна

Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Царёв Виктор Захарович

Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Царёва Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Царёв Захар Степанович

Колыбеловка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.05.1962
Самара, Самара, Самарская область
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